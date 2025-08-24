أقام نادي حبوب الرياضي عشاءه السنوي في مجمع "الاوريزون" حبوب، في حضور راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة وليد القاصوف، رئيس الاتحاد العربي ونقيب الطوبوغرافيين في لبنان سركيس فدعوس، رئيس بلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي ممثلا بعضو المجلس البلدي الإعلامية إيليز مرهج، المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، خادم الرعية الخوري فادي الخوري، رئيس النادي ربيع الخوري والأعضاء وفاعليات.

النشيد الوطني افتتاحا إلى كلمة ترحيبية للمستشار الإعلامي في النادي جورجيو أبي سمعان. بعد ذلك بارك المطران عون الطعام وهنأ اعضاء النادي والاتحاد اللبناني للكرة الطائرة بفوز منتخب لبنان للناشئين في البطولة العربية التي تقام في الأردن على نظيره الكويتي والانتقال إلى المربع الذهبي.

الخوري

ورحب الخوري بالحاضرين، شاكرا للمطران عون مشاركته، مشيرا إلى أن هذا اللقاء "اصبح محطة سنوية للتلاقي وعيش الفرح والمحبة في حياة كل واحد منا"، موجهاً الشكر لكل الداعمين للنادي.

وتحدث عن مسيرة النادي والنشاطات المستقبلية، لافتاً إلى ان "الرياضة اساسية في حياة شبابنا وشاباتنا التي تبعدهم عن الآفات المضرة".