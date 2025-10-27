آخر الأخبار
Oct 27, 2025 9:29 AM
العربية: وفد طالبان أفغانستان يرى أن الخلافات مع باكستان قليلة ويمكن حلها
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية: حزب الله نجح في تهريب م...
2025-10-28 07:49:09
أطباء السودان: الدعم السريع اختطفت 6 من الكوادر الطبية في الفاشر
2025-10-28 07:44:55
سكرتير مجلس الأمن الروسي: الغرب يسعى بشكل حثيث لتقسيم روسيا إلى عدة...
2025-10-28 07:44:42
2025-10-28 07:49:09
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية: حزب الله نجح في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا إلى لبنان خلال الأشهر الأخيرة
2025-10-28 07:44:55
أطباء السودان: الدعم السريع اختطفت 6 من الكوادر الطبية في الفاشر
2025-10-28 07:44:42
سكرتير مجلس الأمن الروسي: الغرب يسعى بشكل حثيث لتقسيم روسيا إلى عدة دويلات والسيطرة عليها
7000 رحلة جويّة في مهبّ الإغلاق الحكومي
2025-10-28 07:41:00
القوة المشتركة بالسودان: "الدعم السريع" قتلت أكتر من 2000 مدني بالفاشر خلال 48 ساعة
2025-10-28 07:34:00
توقعات بتجاوز متوسط سعر الذهب السنوي في عام 2026 حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة
2025-10-28 07:23:00
برّاك في بيروت غدًا.. هذا ما يحمله في جعبته!
2025-10-28 07:22:00
يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية ستصادق على نحو ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية حتى نهاية العام الجاري
2025-10-28 07:21:00
يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية صادقت على بناء 48 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية منذ مطلع 2023
2025-10-28 07:20:00
35 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل على متنها نحو 660 طنا من المواد الغذائية بانتظار إدخالها الى قطاع غزة
2025-10-28 اتفاق أميركي - ياباني لتأمين إمدادات المعادن الحيوية
2025-10-28 المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: تأثير محدود للعقوبات على أسعار النفط بسبب فائض الإنتاج
7000 رحلة جويّة في مهبّ الإغلاق الحكومي
لا تتخلص منها.. تعرف على فوائد قشور البصل الخفية
كيف يؤثر الرمان على صحة قلبك وذاكرتك وبشرتك؟
منطقة الكورة في "القوات" تنظم يوماً طبّياً مجانياً بالتعاون مع عيادات الأرز الطبية
"نحو غرفة عمليات صديقة للبيئة" في أوتيل ديو
حيدر يدفع إلى تعزيز اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل
7:49 AM
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية: حزب الله نجح في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا إلى لبنان خلال الأشهر الأخيرة
7:44 AM
أطباء السودان: الدعم السريع اختطفت 6 من الكوادر الطبية في الفاشر
7:44 AM
سكرتير مجلس الأمن الروسي: الغرب يسعى بشكل حثيث لتقسيم روسيا إلى عدة دويلات والسيطرة عليها
7:43 AM
7000 رحلة جويّة في مهبّ الإغلاق الحكومي
7:41 AM
القوة المشتركة بالسودان: "الدعم السريع" قتلت أكتر من 2000 مدني بالفاشر خلال 48 ساعة
7:34 AM
توقعات بتجاوز متوسط سعر الذهب السنوي في عام 2026 حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة
7:23 AM
برّاك في بيروت غدًا.. هذا ما يحمله في جعبته!
7:22 AM
يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية ستصادق على نحو ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية حتى نهاية العام الجاري
7:21 AM
يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية صادقت على بناء 48 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية منذ مطلع 2023
7:20 AM
35 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل على متنها نحو 660 طنا من المواد الغذائية بانتظار إدخالها الى قطاع غزة
