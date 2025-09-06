آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
6:53 AM
أبرز الأحداث
العربية: وفد أوروبي سيتوجه إلى واشنطن لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا
إخترنا لك
الجيش الإسرائيلي: حماس أقامت قرب المبنى المستهدف بنية تحتية تدير من...
2025-09-06 13:43:45
أبرز الأحداث
الجيش الإسرائيلي: قصفنا قبل قليل مبنى متعدد الطوابق كانت تستخدمه حم...
2025-09-06 13:35:11
أبرز الأحداث
وسائل إعلام فلسطينية: قصف إسرائيلي يستهدف "برج السوسي" غرب مدينة غزة
2025-09-06 13:27:53
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
الجيش الإسرائيلي: حماس أقامت قرب المبنى المستهدف بنية تحتية تدير منها عناصرها هجمات ضد قواتنا
الجيش الإسرائيلي: قصفنا قبل قليل مبنى متعدد الطوابق كانت تستخدمه حماس في مدينة غزة
وسائل إعلام فلسطينية: قصف إسرائيلي يستهدف "برج السوسي" غرب مدينة غزة
حراك المعلمين المتعاقدين: لنرفع الصوت حتى انتزاع الحقوق كاملة
طائرات الجيش السوداني استهدفت مواقع الدعم السريع بأم صميمة وكازقيل ومدينة بارا شمال كردفان
ثلاث مسيرات فوق قرى صيدا والنبطية
أمن الدولة: ضبط طوابع في السوق السوداء بالدكوانة وختم مكاتب المتورطين بالشمع الأحمر
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهرالكلب باتجاه جونية حتى غزير
بهاء الحريري زار "الإسكوا"
بري تسلم التقرير السنوي لأعمال ديوان المحاسبة من 2020 حتى 2024
رسامني من مطار القليعات: التلزيم بداية 2026
توقيف لبنانيين وسوريين في اليمن بتهمة إنشاء مصنع كبتاغون لصالح الحوثيين
دوليات
لماذا غيّر ترامب إسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب؟
صحة
نقاش علمي حول الإنتان والإدارة السليمة للمضادات الحيوية
كركي يدعو إلى وضع استراتيجيّة وطنية وخارطة طريق لشمول العاملين في القطاع غير المنظّم
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي 2025-2030
نقابة مستوردي الأدوية: لتحقيق رسمي لا تضخيم إعلامي
السكري من النوع الثاني.. خطِر على معظم أعضاء الجسم
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
آخر الأخبار
1:43 PM
الجيش الإسرائيلي: حماس أقامت قرب المبنى المستهدف بنية تحتية تدير منها عناصرها هجمات ضد قواتنا
1:35 PM
الجيش الإسرائيلي: قصفنا قبل قليل مبنى متعدد الطوابق كانت تستخدمه حماس في مدينة غزة
1:27 PM
وسائل إعلام فلسطينية: قصف إسرائيلي يستهدف "برج السوسي" غرب مدينة غزة
1:27 PM
حراك المعلمين المتعاقدين: لنرفع الصوت حتى انتزاع الحقوق كاملة
1:19 PM
طائرات الجيش السوداني استهدفت مواقع الدعم السريع بأم صميمة وكازقيل ومدينة بارا شمال كردفان
1:19 PM
ثلاث مسيرات فوق قرى صيدا والنبطية
1:19 PM
أمن الدولة: ضبط طوابع في السوق السوداء بالدكوانة وختم مكاتب المتورطين بالشمع الأحمر
1:16 PM
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهرالكلب باتجاه جونية حتى غزير
1:03 PM
بهاء الحريري زار "الإسكوا"
12:38 PM
بري تسلم التقرير السنوي لأعمال ديوان المحاسبة من 2020 حتى 2024
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
اقتصاد
12:38 PM
رسامني من مطار القليعات: التلزيم بداية 2026
اقليميات
12:37 PM
توقيف لبنانيين وسوريين في اليمن بتهمة إنشا...
أخبار محلية
12:00 PM
حاصباني: جلسة الحكومة صبّت في خانة توقّعات...
أخبار محلية
11:16 AM
حبشي: حصرية السلاح لم تعد في يد حزب الله أ...
أخبار محلية
10:24 AM
التعليق الأول من "حزب الله" على جلسة الحكومة
أخبار محلية
10:19 AM
وزير العدل: ثقتنا بالجيش كاملة ولا عودة لل...
أخبار محلية
9:17 AM
باسيل: يجب ألا تكون هناك سرّية في موضوع حص...
خاص
11:10 AM
"جزرة" لودريان.. القرارات جيدة لكنّ المانح...
خاص
9:45 AM
الحكمة بدأ يستعد..الزوق بدلاً من غزير؟
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o