Jul 5, 2025 7:45 AMClock
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العربية: مقتل 18 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على مناطق في غزة خلال الساعات الماضية

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