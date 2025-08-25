10:36 AMClock
أبرز الأحداث
استشهاد المصور الصحفي حسام المصري وإصابة الصحفيين حاتم عمر ومحمد أشرف سلامة بقصف إسرائيلي استهدف مبنى الياسين بمجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة

