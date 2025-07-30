Jul 30, 2025 12:00 PMClock
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العربية عن مصدر إسرائيلي: لا صحة لأي حديث عن اجتياح إسرائيلي للجنوب السوري

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