Jun 27, 2025 7:05 PMClock
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العربية عن مصدر أمني إسرائيلي: تراجع التهديد من سوريا وحزب الله مهد لعملية ضد إيران

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