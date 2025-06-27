Jun 27, 2025 7:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

العربية عن مسؤول أمني إسرائيلي: نعالج نقاطًا في لبنان لا يستطيع الجيش اللبناني معالجتها وحزب الله يحاول التسلح لكن هذا صعب بغياب سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o