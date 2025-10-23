9:22 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يعتمد عقوبات على روسيا تشمل حظر الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من 2027

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o