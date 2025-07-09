Jul 9, 2025 11:41 AMClock
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العربية: ترجيحات بأن تكون السليمانية بالعراق موقع تسليم حزب العمال سلاحه

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