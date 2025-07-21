Jul 21, 2025 10:15 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

العربية: المساعدات لم تدخل كاملة للسويداء بسبب رفض دخول الوفد الحكومي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o