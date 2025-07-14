تضاربت الأنباء مساء أمس (الأحد) بشأن إلغاء الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى إيران والعراق والأردن وسوريا ولبنان، ففي حين اعلنت ‌الخطوط الجوية التركية إيقاف الرحلات إلى إيران والعراق وسوريا والأردن ولبنان إلى 31 تموز، نفى مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI المعلومات، قائلا:" لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن:

كما نفت وزارة النقل في بغداد ووكالة الأنباء العراقية خبر إغلاق الأجواء العراقية امام حركة الطائرات، وإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية ليل الأحد – الاثنين أن “الأجواء العراقية متاحة أمام حركة الملاحة الجوية وأن مطارات العراق مفتوحة أمام جميع شركات النقل الجوي”.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي إن “الوزارة تنفي اغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية بما فيها الرحلات الجوية بين العراق وتركيا”.

وأضاف: “هناك تدفق للرحلات عبر الاجواء العراقية وان مطارات العراق وأجوائه مفتوحة أمام الشركات كافة”.

كما نفى إعلام إيراني الاخبار المتداولة بشأن إغلاق المجال الجوي الإيراني.