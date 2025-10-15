Oct 15, 2025 4:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

العثور على "درون اسرائيلية" في بلدة عيتا الشعب وجرافة خرقت منطقة غاصونة شرق بلدة بليدا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o