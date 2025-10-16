Oct 16, 2025 9:52 PMClock
أبرز الأحداث
العثور على جثمان علي رضى الحاج تحت الردم في الغارة على شمسطار في بعلبك حيث صودف مروره على الطريق مكان الغارة

