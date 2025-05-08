May 8, 2025 9:00 AMClock
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العثور على جثمان طفل فقد إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج قبل يومين

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