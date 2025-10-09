المركزية - أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي على وحدة ابناء الطائفة وتوحيد رؤيتها السياسية والاقتصادية لمستقبل لبنان والتواصل مع سائر المكوّنات وعلى الاهتمام بالوضع الإجتماعيّ.

وأشار العبسي خلال ترؤسه اجتماعًا لوزراء ونواب الطائفة في المقر البطريركي في الربوة بحضور وزير الاعلام بول مرقس والنواب ميشال ضاهر ، ميشال موسى، نيقولا صحناوي، ملحم رياشي، غسان عطالله، سامر التوم وغادة أيوب الى ضرورة وفائدة استمرار الحوار في ما بين وزراء الطائفة ونوابها بشكل دوري من أجل وضع رؤية موحّدة تخدم الطائفة بكل مكوناتها والمجتمع اللبناني عامةً، وهي الطائفة المعروفة منذ نشأتها بالاعتدال وبكونها جسر تواصل بين سائر الطوائف مشددا على ان يكون كل واحد منهم سفيرا للطائفة لدى مرجعيتها السياسية. وعرض المجتمعون نقاط للبحث وأبدوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من أجل وصول أبناء الطائفة إلى مناصب في الدولة كانوا محرومين منها وثمّنوا جهود وزير الإعلام في إنجاز استحقاق تلفزيون لبنان وأكّدوا على ضرورة متابعة التعاون من أجل تثبيت أبناء الطائفة في المناصب المخصّصة لهم عرفًا. كما دعوا المعنيّين إلى حلّ أزمة المياه المزمنة في بلدة القاع البقاعيّة.