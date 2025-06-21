يترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، لمناسبة اليوبيل المئوي الثالث للمسيرة المسكونية للكنيسة الملكية للروم الكاثوليك، حفل تكريس كنيسة مار نقولا الأثرية في صيدا القديمة التي يعود تاريخ بنائها الى العام 1724 ، وأعيد ترميمها بهبة من الرئيس سعد الحريري.

الإحتفال بتكريس الكنيسة الذي دعا اليه رئيس أساقفة صيدا ودير القمر المطران ايلي بشارة الحداد وكهنة أبناء الأبرشية يقام عند الرابعة من عصر الأحد 22 حزيران 2025 ، ويتخلله كلمات للمطران حداد ولمتروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري وللرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت أنطوان ديب وللبطريرك العبسي . ويلي ذلك تقبل التهاني بتكريس الكنيسة في صالون كاتدرائية مارنقولا .

وعشية الإحتفال بتكريس الكنيسة ، اشرف المطران الحداد على وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات. وكان الحداد استقبل في مقر مطرانية صيدا رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري يرافقها مستشارها للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ ، والمدير التنفيذي لشركة "جينيكو" المهندس بشير الديماسي (المشرفان على ترميم الكنيسة ) حيث هنأت الحريري الحداد على اليوبيل المئوي الثالث للكنيسة الكاثوليكية وتكريس كنيسة مار نقولا الأثرية . وجرى استعراض مراحل الترميم التي نفذتها مؤسسة الحريري بمبادرة من الرئيس سعد الحريري، وأوفدت الحريري المهندسين صباغ والديماسي الى الكنيسة من اجل تسريع اتمام بعض الأعمال ضمن مشروع ترميمها ، حيث انتقلا الى هناك برفقة الأب جهاد فرنسيس لمتابعة هذه الأعمال.

الأب فرنسيس

وقال الأب فرنسيس: "ان كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في صيدا القديمة عمرها من 1724 أي 300 عام . هذه السنة نحتفل بيوبيل الثلاثمائة عام على المسيرة المسكونية التي جمعت بين المجد البيزنطي والإتحاد مع كنيسة روما الكاثوليكية. هذا الحدث بالنسبة لنا تاريخ وتاريخ عميق بالإيمان وبالوحدة لأن الكنيسة دائما منذ تأسيسها مدعوة للوحدة ، والإنقسامات التي حدثت فيها اكيد هي بشرية".

وأضاف: "في صيدا يوجد تاريخ عظيم ككل مرافق صيدا ومن ضمنها الكنائس. هذه الكنيسة التي انقسمت سنة 1862 بجدار ، فاصبح ثلث منها للكنيسة الأرثوذكسية وثلثان للكنيسة الملكية الكاثوليكية ، وبعدها في 1895 بنيت كنيسة للملكيين الكاثوليك خارج اسوار المدينة القديمة ، وبقيت هذه الكنيسة الأثرية شاهدة على هذا التاريخ وتخبره . وعلى مر السنوات كان لها أدوار كثيرة بحضن أبناء المدينة ان كان من الحروب وان كان باجتماعات فيما بينهم".

وقال: "اليوم بعد 300 سنة وبزيارة غبطة ابينا البطريرك العبسي ، وخصوصاً بعد ان رممت من قبل دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري، سيكون هناك ( الأحد) احتفال ديني وليس افتتاحاً للكنيسة ، وذلك بمناسبة يوبيل الـ300 عام. وسيكون غبطة البطريرك يزور هذه الكنيسة المحطة الأساسية لأنه من هذه الكنيسة مع المطران افتيموس الصيفي بدأت ملامح كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك من هذه المدينة ، صيدا مدينة التعايش والوحدة بين كل مذاهبها وكل أبنائها . وقد تُحوّل الى معلم تراثي ومتحف يخبر عن هذا الدور الديني والاجتماعي لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك"