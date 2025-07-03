المركزية - استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة نقيب المستشفيات الخاصة البروفسور بيار يارد ونقيب اطباء الاسنان السابق الدكتور غسان يارد بحضور الدكتور طلال المقدسي ونقيب الاطباء السابق البروفسور يوسف بخاش في زيارة وصفها يارد بالبروتوكولية عرض خلالها للتحديات التي يواجهها القطاع الاستشفائي في لبنان في ظل اوضاع اقتصادية واجتماعية بالغة الدقة ، خصوصا ان رسالة المستشفيات والقطاعات المتصلة هي انسانية بالدرجة الاولى ، غير ان الكلفة التشغيلية لهذا القطاع باتت مرتفعة للغاية وتشكل العبء الاكبر على المستشفيات والمؤسسات الصحية بشكل عام .

بدوره رحب العبسي بالنقيب الجديد وتمنى له النجاح والتوفيق في ادارة هذا المرفق الصحي الحيوي الذي يعني كل مواطن بصحته وصحة عائلته وشدد على دور هذا القطاع وجهوزيته لمواجهة كل طارىء