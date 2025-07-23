المركزية - استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة مدير عام جهاز امن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس واطلع منه على الوضاع العامة في البلاد في ظل المستجدات الاقليمية المتسارعة.

كذلك استقبل الرئيس العام المنتخب مؤخرا للرهبانية المخلصية الارشمندريت انطوان رزق يرافقه اعضاء المجلس الرهباني الجديد لاخذ بركة السيد البطريرك واطلاعه على خطة عمله.

ثم التقى المحامي ابراهيم طرابلسي الذي اطلعه على مقررات المجلس التنفيذي لكنائس الشرق الاوسط الذي كان قد انعقد في بيروت ونقل اليه رغبة المسؤولين لانعقاد المجلس المقبل في مركز لقاء في الربوة.

كذلك التقى المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد ايلي عبود والعقيد شكر الله كفوري واطلع منهما على الاوضاع الامنية في البلاد.

ومن زوار الربوة اميل مغبغب، وسفير لبنان السابق في الفاتيكان فريد الياس الخازن.