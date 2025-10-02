المركزية - استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة منسق لجنة الوظيفة العامة طلال المقدسي يرافقه المدير العام الجديد لمديرية الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة بيار معلوف وحسان البشراوي وعرض معهم "الاوضاع العامة في البلاد والحاجات الملحة على مستوى البنى التحتية لاسيما أوضاع الطرق التي باتت تشكل مصيدة للعابرين واللبنانيين بشكل عام ".

وقال المقدسي بعد اللقاء: "قدمنا لصاحب الغبطة بانوروما عن آلية العمل والنتائج التي توصلنا اليها في ظل توجيهاته وابرزها التعيينات الديبلوماسية التي اكدت حقوق ابناء الطائفة اكان من حيث العدد او النوعية بما يشكل انطلاقة جيدة لاستعادة بعض المراكز التي انتقلت الى غير طوائف او مذاهب من دون وجه حق، اضافة الى مديرية الطرق والمباني التي حرم منها ابناء الطائفة لاكثر من عشر سنوات .واكدنا ان هدفنا الاساسي هو استعادة المراكز العائدة لابناء الطائفة طالما ان النظام في لبنان طائفي بامتياز . كما اكدنا اننا نعمل بتوجيهاته وتوجهاته بعدم التمييز بين كاثوليكي وآخر واعتماد مبدأ الشفافية والكفاءة ونظافة الكف".

واستقبل العبسي نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس وعرض معه للتحديات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.