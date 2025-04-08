استقبل الملك الاردني عبد الله الثاني في الاردن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اضافة الى المطرانين جاورجيوس الحداد، وياسر العياش، والأرشمندريت بولس نزها، والإيكونومس نبيل حدّاد.

وأكّد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء حرص الأردن على دعم جهود سوريا في حفظ أمنها واستقرارها وضمان حقوق جميع مكونات المجتمع، وعلى أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق الأوسط.

بدوره اكد العبسي على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى دور الملك في دعم وجود المسيحيين المشرقيين والدفاع عن مقدساتهم وكنائسهم. كما توقف عند أهميّة دور الأردن في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.