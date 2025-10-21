المركزية - زار رئيس الحكومة القاضي نواف سلام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة بحضور راعي ابرشية بيروت المطران جورج بقعوني ورئيس الديوان البطريركي الاب رامي واكيم والدكتور طلال المقدسي، ورئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام. وعرض معه للاوضاع العامة في لبنان، وآلية عمل مجلس الوزراء لتحقيق النتائج الافضل لمستقبل البلاد، اضافة الى عرض لمسار الاصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد .

وشكر العبسي الرئيس سلام على زيارته واعرب عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل وقف النزف الدموي والاقتصادي في لبنان. اوضاف: طالما دعونا الى انتهاج سياسة المحبة والمشاركة في القرارات الوطنية. فنحن نرى ضرورة في تغيير الذهنية وتعميم سياسات التفاهم والحوار والمشاركة في ظل التشنجات المتصاعدة.

وقد استبقى البطريرك العبسي الرئيس سلام الى مأدبة الغداء.