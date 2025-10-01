المركزية - استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة النائب جورج عقيص وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد عموما لاسيما وزحلة والبقاع خصوصا في ظل الاوضاع السياسية المتشنجة التي تنذر بعواقب وخيمة ما لم يتم معالجتها بالحكمة والروية.

وقال عقيص بعد اللقاء: "تطرقنا مع صاحب الغبطة الى اوضاع ابناء الطائفة في لبنان عموما وزحلة والبقاع خصوصا في ظل الاوضاع السائدة".

اضاف: "شددنا على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وان كنت ارى ان مشاركة المغتربين تشكل مروحة اوسع للتمثيل الديمقراطي.

كما توافقنا على انه لا تتوفر حاليا الاسباب الموجبة لتطييرها او تأجيلها".

وختم: "نأمل ان نتوافق على صيغة تساعدنا على النهوض سريعا بالبلاد وتحقيق الاصلاحات للانطلاق باعدة لبنان الى مكانه الطبيعي على الخريطتين المحلية والاقليمية والدولية".