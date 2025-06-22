Jun 22, 2025 5:35 PMClock
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العاهل الاردني يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني على أن الأردن لن يكون ساحة حرب في أي صراع ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه

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