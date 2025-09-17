Sep 17, 2025 3:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

العاهل الأردني يدين خلال لقائه أمير قطر في عمّان توسيع إسرائيل لعمليتها البرية في غزة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o