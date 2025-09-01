Sep 1, 2025 7:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

العاهل الأردني يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي رفض الأردن للخطط الإسرائيلية باحتلال غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o