Aug 11, 2025 2:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

العاهل الأردني وولي العهد السعودي يبحثان المستجدات في المنطقة وعلى رأسها التطورات الراهنة في غزة والضفة الغربية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o