Sep 15, 2025 4:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

العاهل الأردني: تتمادى الحكومة الإسرائيلية في هيمنتها لأنّ المجتمع الدوليّ سمح لها بأن تكون فوق القانون فعلينا مواجهة خطر هذه الحكومة المتطرفة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o