May 8, 2025 7:39 PMClock
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العالم ينتظر الكاردينال مامبرتي الذي يتوقع أن يخرج من شرفة قاعة البركات في بازيليك القديس بطرس للإعلان عن اسم البابا الجديد

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