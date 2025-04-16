أعلن مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية أن الأرض بدأت تتأثر بعاصفة مغناطيسية ناجمة عن التوهجات الشمسية، ما يهدد بوقوع اضطرابات في الاتصالات عالية التردد.

وصرح يفغيني تيشكوفيتس، الخبير في المركز: "أدت التوهجات الشمسية إلى إطلاق سحابتي بلازما وصلتا إلى الأرض وأثرتا على غلافها المغناطيسي، مما تسبب في عاصفة مغناطيسية شديدة ستستمر بشكل متقطع حتى صباح يوم الخميس".

ومن المتوقع أن تحدث اضطرابات في المجال المغاطيسي للأرض صباح اليوم - تصل إلى مستويات G3 و G2 (قوي ومعتدل).

وخلال صباح غداً 17 نيسان من المتوقع أن تضعف إلى المستويين G2 و G1 (معتدل وضعيف)، وفق وكالة "نوفوستي" الروسية.

التأثيرات بدأت تظهر

من جانبهم، أفاد باحثو معهد الجيوفيزياء الفلكية في موسكو بأن تأثيرات العاصفة المغناطيسية بدأت تظهر على الأرض منذ اليوم الأربعاء، حيث سُجل وصولها إلى المستوى G2 (المستوى المعتدل).

وأوضح الخبراء أن هذه الشدة قد تتسبب في اضطرابات محتملة في شبكات الطاقة وتعطيل أنظمة الملاحة الراديوية وانقطاعات في الاتصالات عالية التردد.

وتتشكل العواصف المغناطيسية على الأرض نتيجة التوهجات الشمسية، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة، وتقسم شدة العواصف إلى 5 درجات وفقا للاضطرابات التي تحدثا في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميز شدة العاصفة من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا).