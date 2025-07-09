توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطّقس صيفياً ورطباً على الساحل، وحاراً نسبياً على الجبال وفي الداخل مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، حتى السبت المقبل حيث تنخفض درجات الحرارة ويتحوّل الطقس إلى معتدل نسبياً.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين ٢٤ و٣٢، طرابلس بين ٢٠ و٣١، وزحلة بين ١٨ و٣٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط على الجبال والداخل بينما تستقر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة ما يزيد من الشعور بالحر.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر ويتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تنشط الرياح أحياناً.

الجمعة: غائم جزئياً من دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد الشعور بالحر وبلتالي يتشكّل الضباب بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانًا.

السبت: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وبسيط في المناطق الساحلية والداخلية كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: متوسط إجمالاً.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و٨٥%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٧ HPA أي ما يعادل ٧٥٥ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٣٥.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٥١.