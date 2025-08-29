Aug 29, 2025 10:34 PMClock
أبرز الأحداث
الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق بعلبك وعين بورضاي وقرى السلسلة الشرقية من دورس الطيبة بريتال حورتعلا الخضر سرعين النبي شيت ويحفوفا

