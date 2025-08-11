آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Aug 11, 2025 10:02 PM
أبرز الأحداث
الطيران المسير ما زال يحلق على علو مخفوض فوق الزهراني والجوار
إخترنا لك
26 من زعماء الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا يجب أن تتمتع بالحرية في تقري...
2025-08-12 09:19:18
أبرز الأحداث
وسائل إعلام إسرائيلية: أمهات جنود احتياط يدعون لمسيرات واسعة الأربع...
2025-08-12 09:13:01
أبرز الأحداث
مصادر فلسطينية لـ "هآرتس": إسرائيل مستعدة لتجميد قرار احتلال قطاع غ...
2025-08-12 08:57:03
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
26 من زعماء الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا يجب أن تتمتع بالحرية في تقرير مستقبلها
سليمان: قيادة الجيش وضباطه وجنوده لن يبخلوا بتضحياتهم لإنقاذ الوطن
وسائل إعلام إسرائيلية: أمهات جنود احتياط يدعون لمسيرات واسعة الأربعاء للمطالبة بإنهاء الحرب
الجفاف يطال أكثر من نصف أوروبا وحوض البحر المتوسط منذ نيسان
قتيلان وعشرة جرحى في انفجار في مصنع للفحم في بنسلفانيا
انخفاض في أسعار المحروقات
الدفاع الروسية : قواتنا دمرت أكثر من 330 مسيّرة أوكرانية
الاتحاد الأوروبي: الحرب في غزة أصبحت أكثر خطورة كل ساعة
ترامب يعيّن أحد أشدّ مناصريه رئيسًا لوكالة إحصاءات العمل
مصادر فلسطينية لـ "هآرتس": إسرائيل مستعدة لتجميد قرار احتلال قطاع غزة مقابل "تنازلات جوهرية" من حماس
جيروزاليم بوست: وقف تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن شركة الطيران الإسرائيلية في باريس بسبب الحرب في غزة
الصادق: الورقة الأميركية مرآة حرفية لاتفاق وقف إطلاق النار
دوليات
الجفاف يطال أكثر من نصف أوروبا وحوض البحر المتوسط منذ نيسان
صحة
الموز أم التمر.. أيهما أفضل؟
خلال موجات الحر.. ما كمية الماء التي يجب شربها؟
7 علامات على القدمين.. مؤشر لمشاكل صحية خطيرة!
8 أعراض إذا شعرت بها.. اذهب للطوارئ فورا
اليكم الأكثر 8 أماكن اتساخا في المنزل!
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
آخر الأخبار
9:19 AM
26 من زعماء الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا يجب أن تتمتع بالحرية في تقرير مستقبلها
9:18 AM
سليمان: قيادة الجيش وضباطه وجنوده لن يبخلوا بتضحياتهم لإنقاذ الوطن
9:13 AM
وسائل إعلام إسرائيلية: أمهات جنود احتياط يدعون لمسيرات واسعة الأربعاء للمطالبة بإنهاء الحرب
9:12 AM
الجفاف يطال أكثر من نصف أوروبا وحوض البحر المتوسط منذ نيسان
9:11 AM
قتيلان وعشرة جرحى في انفجار في مصنع للفحم في بنسلفانيا
9:09 AM
انخفاض في أسعار المحروقات
9:06 AM
الدفاع الروسية : قواتنا دمرت أكثر من 330 مسيّرة أوكرانية
9:05 AM
الاتحاد الأوروبي: الحرب في غزة أصبحت أكثر خطورة كل ساعة
9:04 AM
ترامب يعيّن أحد أشدّ مناصريه رئيسًا لوكالة إحصاءات العمل
8:57 AM
مصادر فلسطينية لـ "هآرتس": إسرائيل مستعدة لتجميد قرار احتلال قطاع غزة مقابل "تنازلات جوهرية" من حماس
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
اقتصاد
9:09 AM
انخفاض في أسعار المحروقات
أخبار محلية
8:46 AM
الصادق: الورقة الأميركية مرآة حرفية لاتفاق...
صحف
8:32 AM
بري: الإستقالة من الحكومة غير واردة
أخبار محلية
8:29 AM
سعيد: لعقد مؤتمر للمسيحيين العرب في بيروت
أخبار محلية
8:28 AM
عقيص: ليس للوقاحة حدود
أخبار محلية
8:19 AM
وفد قطري في بيروت
اقتصاد
8:12 AM
الزين: ما تلعب بالنار
خاص
Aug 11, 2025 12:08 PM
قمة ترامب – بوتين إشارة ايجابية: وقف النار...
خاص
Aug 11, 2025 11:44 AM
طحشة ايرانية على بيروت لكسر قرار الحكومة و...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o