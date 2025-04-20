Apr 20, 2025 4:39 PMClock
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الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات على سجد واللويزة وجبل صافي في جبل الريحان بمنطقة جزين

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