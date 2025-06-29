Jun 29, 2025 3:39 PMClock
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الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر منازل فلسطينيين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة بعد إنذارات بإخلائها

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