Jul 31, 2025 6:13 PMClock
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الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق فوق البقاع على علو منخفض جدًا ويُغير على الدمشقية ووادي برغز والجرمق في الجنوب

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