تؤثر على لبنان كتل هوائية جافة ودافئة وتستمر اليوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتدني الرطوبة السطحية.

وتبدأ هذه الكتل بالانحسار يوم غد الأربعاء ليتحول الطقس الى خريفي متقلب مع احتمال أمطار رعدية محلية غير شاملة تستمر الخميس مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف جنوب قبرص.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي بحسب الـlbci:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٤ درجة ساحلا، وبين ١٣ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ٢١ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس وتتكدس سحب مرتفعة بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط شمالا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: يتحول الطقس تدريجياً الى رطب ومتقلب وغائم جزئياً مع احتمال أمطار رعدية محلية خصوصا مساءً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٣ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.