توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الجمعة، حيث ترتفع الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية لتتخطى معدلاتها مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل، فيتحول الطقس الى حار نسبيا حتى نهاية الاسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32، زحلة بين 18 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل وفوق الجبال، ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

الجمعة:

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بالحر.

السبت:

مشمس إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

الأحد:

مشمس الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة ، في الداخل من 22 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين55 و75%.

-حال البحر: منخفض الى متوسط الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 757ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,04

-ساعة غروب الشمس: 19,18