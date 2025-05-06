توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من يوم الخميس بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 15 و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

الأربعاء:

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الخميس:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الجمعة:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة و ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الساحل بحيث تتخطى معدلاتها، بينما تنخفض على المرتفعات وفي الداخل مع رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح بخاصة في المناطق الجنوبية لتلامس أحيانا ال 55 كلم/س.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 25 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 23 درجة ، في الداخل من10 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 80%.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,46

-ساعة غروب الشمس: 19,24