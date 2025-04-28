توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الساحل و فوق الجبال، وارتفاع في نسبة الرطوبة ، وتكون الاجواء مهيأة لتهطول امطار خفيفة محلية بخاصة خاصة شمال البلاد وجنوبها، تنشط الرياح أحيانا، ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من مستويات منخفضة فتسوء معه الرؤية.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل ومستقر نسبيا، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، يتحول يوم الثلاثاء إلى ربيعي متقلب محليا .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13 و 23، وزحلة بين 9 و 22 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان بحسب الـlbci:
الإثنين:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا.
الثلاثاء:
غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الساحل و فوق الجبال، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ، وتكون الاجواء مهيأة لتهطول امطار خفيفة محلية بخاصة خاصة شمال البلاد وجنوبها، تنشط الرياح أحيانا، ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من مستويات منخفضة فتسوء معه الرؤية .
الأربعاء:
غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال النهار، ورياح ناشطة بدءا من بعد الظهر ، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.
الخميس:
غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وهطول امطار متفرقة صباحا ، مترافقة مع رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب 65 كلم/س يرتفع معها موج البحر و يتوقع حدوث برق و رعد في المناطق الشمالية. على ان يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .
-الحرارة على الساحل من 17 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 19 درجة ، في الداخل من 9 الى 29 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية صباحا جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج،حرارة سطح الماء: 20 درجة.
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,52
-ساعة غروب الشمس: 19,19