توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الساحل و فوق الجبال، وارتفاع في نسبة الرطوبة ، وتكون الاجواء مهيأة لتهطول امطار خفيفة محلية بخاصة خاصة شمال البلاد وجنوبها، تنشط الرياح أحيانا، ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من مستويات منخفضة فتسوء معه الرؤية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل ومستقر نسبيا، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، يتحول يوم الثلاثاء إلى ربيعي متقلب محليا .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13 و 23، وزحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان بحسب الـlbci:

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الساحل و فوق الجبال، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ، وتكون الاجواء مهيأة لتهطول امطار خفيفة محلية بخاصة خاصة شمال البلاد وجنوبها، تنشط الرياح أحيانا، ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من مستويات منخفضة فتسوء معه الرؤية .

الأربعاء:

غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال النهار، ورياح ناشطة بدءا من بعد الظهر ، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الخميس:

غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وهطول امطار متفرقة صباحا ، مترافقة مع رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب 65 كلم/س يرتفع معها موج البحر و يتوقع حدوث برق و رعد في المناطق الشمالية. على ان يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

-الحرارة على الساحل من 17 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 19 درجة ، في الداخل من 9 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية صباحا جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج،حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,52

-ساعة غروب الشمس: 19,19