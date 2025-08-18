Aug 18, 2025 10:52 AMClock
متفرقات
الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع في الحرارة ساحلا وجبلا

 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على الجبال وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل و على المرتفعات، مع نشاط في سرعة الرياح.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة، حتى نهاية الأسبوع، حيث يتحول الى حار نسبيا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32، زحلة بين 18 و 35 درجة.  

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية أحيانا بعد الظهر ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح خاصة شمال البلاد حيث يرتفع معها موج البحر كما يتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من المساء.

الثلاثاء:  

غائم جزئيا مع ضباب على الجبال وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل و على المرتفعات مع نشاط في سرعة الرياح .

الأربعاء:  

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل، ويبقى ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس:  

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بشكل خاص بحيث تتخطى معدلاتها، واستقرارها في المناطق الجبلية والساحلية مع ظهور ضباب كثيف  شمال البلاد.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة ، في الداخل من 16 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 45 و 75%.

حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 30 درجة 

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,02

-ساعة غروب الشمس: 19,21

