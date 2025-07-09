المركزية - علقت النائبة رولا الطبش على منح رئيس دولة الامارات سفير لبنان فؤاد دندن وسام الاستقلال من الطبقة الاولى، وكتبت عبر منصة "اكس": "حين تُمنح الأوسمة الرفيعة ، فإنها تُعلّق على صدور أولئك الذين تركوا بصماتهم المميزة خلال مسيرة عمل طويلة جسدوا خلالها صورة مشرقة عن بلدهم الى سعادة السفير الصديق فؤاد دندن الف مبروك وسام الاستقلال من الطبقة الاولى الذي تكرّم سمو رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منحك اياه تقديراً لعطاءاتك وجهودك في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. لقد عملت سنوات طويلة فكانت مسيرة مشرّفة من العمل الديبلوماسي نفتخر بها . كل التقدير لك ولأمثالك ممن رفعوا اسم لبنان ليبقى منارة مشعّة بين الامم".