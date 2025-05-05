May 5, 2025 1:37 PMClock
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الضاري بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: بحثنا تعزيز العلاقات اللبنانية العراقية وتطويرها على مختلف الصعد ووجودنا في لبنان يجسّد رسالة تضامن ودعم من الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني الشقيق

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