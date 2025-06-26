Jun 26, 2025 9:05 AMClock
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الصين تطالب أفرادًا في الجيش الفلبيني بالكف عن إطلاق "إتهامات خبيثة" بشأن تجارة المخدرات

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