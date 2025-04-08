Apr 8, 2025 9:57 AMClock
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الصين تحضّ الولايات المتحدة على إبداء "الصدق" في المحادثات النووية مع إيران

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