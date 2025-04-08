Apr 8, 2025 11:39 AMClock
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الصواريخ التي عُثر عليها جنوبا كانت تستلزم عمليات إضافية لتصبح جاهزة للإطلاق

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