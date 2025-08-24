عقد النائب جهاد الصمد في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية إجتماعاً مع رؤساء بلديات وممثلين عن 11 بلدية تقع على مجرى مياه نبع سير للريّ، بحث معهم في مشكلة إختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الري، وكيفية رفع التلوث والضرر البيئي عن الأراضي الزراعية في هذه البلدات وهي: سير، بقرصونا، بقاعصفرين، عاصون، حقل العزيمة، بخعون، حرف السياد، مراح السراج، كفرشلان، كفرحبو وعزقي.

وأوضح الصمد للمجتمعين أن "هذا الموضوع سنبحثه ونراجع فيه أكثر من جهة رسمية معنية، من وزارة الزراعة إلى وزارة الطاقه والمياه ووزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار"، مشيراً إلى أنه "نفتش عن حلول لهذه المشكلة في جميع أنحاء الضنية، لأنه لا يجوز أن تبقى مشكلة مياه الصرف على حالها من هذا الواقع المزري".

وكان النائب الصمد قد استقبل وفداً من معقبي المعاملات في مصلحة تسجيل الآليات في الشمال، عرضوا له مشكلتهم المتعلقة بعدم سماح وزارة الداخلية لهم بمزاولة عملهم داخل المصلحة كما كانوا سابقاً، برغم أنهم يحوزون رخصاً قانونية لهذه الغاية"، لافتين إلى أنهم "يعملون تحت سقف القانون، ويطالبون بإنصافهم وإنصاف مئات العائلات التي تعتاش من مزاولة هذه المهنة".

ودعا الصمد أعضاء الوفد إلى "إعداد مطالعة قانونية بهذا المعنى تشرح مشكلتهم وواقعهم لمراجعة المعنيين بالأمر، وأن تكون المطالعة مختصرة بلا إسهاب ممل ولا إقلال مخل".

واستقبل النائب الصمد رئيس بلدية بطرماز طارق ياغي على رأس وفد من المجلس البلدي وأهالي البلدة، بحث معهم في موضوع تأهيل وتزفيت طرقات البلدة. واستقبل أيضاً مخاتير وفاعليات ووفوداً ومواطنين من مختلف المناطق بحثوا معه في قضايا عامة وخاصة.