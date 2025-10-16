Oct 16, 2025 1:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الصليب الأحمر يسلم الجانب الفلسطيني نحو 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين من قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o