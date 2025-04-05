Apr 5, 2025 12:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الصليب الأحمر لـ"التلفزيون العربي": قدرتنا على التحرك في مختلف أنحاء قطاع غزة شبه مشلولة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o