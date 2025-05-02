May 2, 2025 12:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الصليب الأحمر: العمليات الإنسانية في غزة "على وشك الانهيار التام"

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o